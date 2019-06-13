‘DAİŞ’lier için para istendi’ iddiasına yalanlama

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransız asıllı DAİŞ mensuplarından her biri için Iraklı yetkililerin 2 milyon dolara kadar ödeme istediği iddialarını yalanladı.

"Bu konuda hiçbir talep almadık" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, Bağdat'ın yargı egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti.

Von Der Muhll ayrıca Paris'in idam cezaları hakkındaki tutumunu da hatırlatarak, "Iraklı yetkiler bizim buna her durum ve her yerde karşı çıktığımızı biliyor” diye konuştu.

Le Figaro gazetesinin 7 Haziran'da yayımladığı haberde, Irak'ın idama mahkum edilen terör örgütü mensupları için 1'er milyon dolar, müebbet hapse çarptırılanlar içinse 2'şer milyon dolar talep ettiği iddia edilmişti.

Bağdat'ın bu parayı, söz konusu DAİŞ mensuplarını Fransa'ya iade etmeyip ülkede yargılamayı kabul ettiği için istediği öne sürülüyor.

Benzer iddialar, Fransız basınında daha önce de gündeme gelmiş, Irak'ın batılı koalisyonlardan DAİŞ mensuplarını yargılamak için 1,8 milyar dolar istediği iddia edilmişti.

Diğer yandan Fransa'da insan hakları savunucuları, idama çarptırılan Fransa vatandaşı DAİŞ mensuplarını iadesini istemediği ve bu konuda sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti suçluyor.