Irak operasyon başlattı

K24 - BAĞDAT
Irak Güvenlik İletişim Birimi, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde DAİŞ’e karşı, “Zafer İradesi” adıyla düzenlenen operasyonun 4’üncü aşamasının başlatıldığı bildirildi.
Güvenlik İletişim Birimi’nden yapılan açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı’nın talimatıyla Ortak Operasyon Komutanlığı’nın bu sabah, söz konusu operasyonun 4’üncü aşamasını başlattığı kaydedildi.
Operasyonla, Anbar vilayetinin çöl bölgeleri ile sınır bölgelerindeki DAİŞ kalıntılarını temizlemenin hedeflendiği açıklandı.
Operasyona şu güçler katılıyor:
Cezire Operasyon Komutanlığı’na bağlı 7’nci ve 8’inci Tümen, Haşdi Aşayri (Aşiretler Birliği), Anbar Operasyon Komutanlığı, 1’inci Tümen ve Komando Tugayı, Haşdi Şabi Anbar Komutanlığı, Anbar Batı Cephesi, Sınır Muhafızları Komutanlığı
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