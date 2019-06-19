Mesrur Barzani: DAİŞ tehdidi sürüyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümeti kurmakla görevli olan Mesrur Barzani, DAİŞ’in bölgenin istikrarı üzerinde halen tehdit oluşturduğunu söyledi.

Mesrur Barzani bugün, Irak Güvenlik Destek Ofisi Başkanı General Gregori Crude başkanlığındaki ABD askeri heyetiyle bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Irak’taki askeri ve güvenlik durumu ile bölgedeki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’nın askeri ihtiyaçlarının karşılanması, reform ve eğitim süreci de değerlendirildi.

Peşmerge Güçleri ile koalisyon arasındaki işbirliği mekanizması da görüşmede ele alındı.

Yardımların sürmesini umduğunu belirten Mesrur Barzani, DAİŞ’in askeri gücünün kırılmasına rağmen hareketliliğinin arttığını ve bölgenin istikarı açısından halen tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ABD’li General ise Peşmerge’nin DAİŞ terörüyle savaştaki rolüne vurgu yaparak, ülkesinin, Peşmerge’nin düzenlenmesi sürecine desteğinin süreceği vurgusunda bulundu.