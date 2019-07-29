Putin’den NATO’ya: Denizden üzerimize gelmeyin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetlerinin 323’üncü yıldönümünde savaş gemileri geçit töreninde yaptığı konuşmada NATO’ya “Denizden üzerimize gelmeyin” mesajı verdi.

Rusya’nın ikinci başkenti olarak bilinen St. Petersburg’daki Neva nehri üzerindeki geçit töreninde konuşma yapan Putin, Rusya’nın sadece karada ve havada değil, denizde de artık süper güç olduğunu ‘ilan etti’.

Yıl sonuna kadar bir dizi yeni savaş gemisinin donanmaya katılacağını açıklayan Rus lider, şunları kaydetti:

“Sadece yıl sonuna kadar 15 yeni savaş gemisi deniz donmamıza katılacak. Denizde kullanılan hava kuvvetlerimiz ve deniz üslerimiz de güçlendiriliyor. Denizlerde de artık büyük güce sahip Rusya, saldırgan kim olursa olsun ona karşılık verebilecek güçte. Günümüz Rusya donanması dünya sularında devriye pratiğine de tekrar dönüyor. Savaş gemilerimiz okyanus ve denizlerde Rusya’nın milli çıkarları ve egemenliğini savunacak. Deniz gücümüzden kimsenin şüphesi olmasın.”

Putin’in konuşmasından sonra Rusya Deniz Kuvvetlerinden 4 bin denizci, 43 irili ufaklı savaş gemisi ve 41 uçakla tören geçidine katıldı.

Putin önceki gün Finlandiya Körfezi’nde İkinci Dünya Savaşı’nda batan Sch-308 Semga adlı denizaltıyı incelemişti. Putinin su altı aracıyla yaptığı inceleme, suyun 50 metre altında yaklaşık 1 saat kadar sürdü. Denizaltı, Eylül 1942’de Baltık Denizi’nde görev almıştı.