BAE destekli güçler cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirdi

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Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucunda geçici başkent Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam Emni kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen'de, Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, stratejik devlet kurumları ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele aldı.

Yetkililerin ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı bir araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı ve kentin kontrolünün tamamen Hizam Emni güçlerine geçtiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı korumalarının teslim olduğu, tarafsız kalan bazı birliklerin ise Güney Geçiş Konseyi’ne bağlılıklarını açıkladığı ifade edildi.

ENFORMASYON BAKANI: YAŞANANLAR MEŞRUİYETE DARBEDİR

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ise Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Geçici başkent Aden'de devlet dairelerini ve askeri bölgeleri ele geçirmek, hükümet yetkililerinin ve halkın evlerine baskın düzenleyip yağmalamak, anayasal meşruiyete bir darbedir" ifadelerine yer verdi.

İryani, “Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden bu darbeye karşı uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyinin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği” değerlendirmesinde de bulundu.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami de Twitter hesabında yaptığı kısa açıklamada, "BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (geçici başkent) Aden'de meşruiyete darbe yaptı" ifadelerni kullandı.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.