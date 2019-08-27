K24 ÖZEL - Kılıçdaroğlu: Kürtçe öğretmenlerine iş vereceğiz

K24 - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSMEK bünyesinde Kürtçe dil kurslarının hayata geçirileceğini ve Kürtçe öğretmenlerine belediyelerde iş vereceklerini söyledi.

Hakkı Savunanlar Platformu tarafından İstanbul’da organize edilen programda Kürt Dili ve Edebiyatı mezunlarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anadilde eğitim sorunu elbette çözülebilir. Bu herkesin en doğal hakkıdır” dedi.

İSMEK’te Kürtçe kursların hayata geçirileceğini kaydeden CHP lideri, İBB’nin Kürtçe dışında başka bir bilmeyen yaşlılara Kürtçe bakım hizmeti vereceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, “Onlar Kürtçe öğretmenlerine iş imkanı sağlamıyorsa biz onları belediyelerde işe alacağız” ifadelerini kullandı.

“Ortada Kürt sorunu var ve çözümün adresi de TBMM, bunun dışındaki adreste çözüm aramak sorunu çözmez” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“TBMM dışında sorunun çözümü için demokratik bir anayasaya ihtiyaç var. Darbeden arındırılmış demokratik bir anayasa yazımı şart. Herkesin kendi dilinde yazması, konuşması, çizmesi, eğitim alması bir haktır. Konunun tartışılması için sağlıklı bir zemini bulamadık. Olayı çözecek olan siyasiler, fakat meseleyi siyaset malzemesi yapmadan kutuplaştırıcı dilden uzak bir politika izlenmelidir. Bunun için pedagoglardan da destek alınması lazım. Çocukların anadili eğitimi için pedagogların ve diğer uzmanların yardımının alınması lazım.”

Kürtçe ile ilgili sorunların çözülmeyecek bir mesele olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Yerel yönetimlerde bu hizmet yapılabilir. İsmek çatısında Kürtçe öğretilebilir. Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe sağlık hizmeti verilmesi gerekir bu hizmetler elzem olan hizmetlerdir ve bu konuda çalışmalar yapılacak. Muhteşem bir Kürt edebiyatı var. Bu yeni bir dil değil ki, çok kadim bir dil. Dengbejliği, masalları ile zengin bir kültüre sahip Kürtçe.”

Kayyum atamaları ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, bunu demokrasi ve hukuka aykırı bulduğunu bildirerek, yerine kayyum atanan 3 belediye başkanını arayarak dayanışma mesajlarını ilettiğini dile getirdi.

Toplantının sonunda platform tarafından Kılıçdaroğlu'na ünlü Kürt şair, filozof, alim Ehmedê Xanî'nin “Çargoşe” diye bilinen Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme aldığı şiirinin yazılı olduğu bir tablo hediye edildi.