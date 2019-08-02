Peşmerge’nin DAİŞ’le mücadeleye başlamasının yıldönümü

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Peşmerge Güçleri, DAİŞ’le mücadeleye tam 5 yıl önce başlamış ve uzun süren savaş sonucunda DAİŞ yenilgiye uğratılmıştı.

Peşmerge Güçleri, terör örgütü DAİŞ’le mücadelesine ilk startını 2 Ağustos 2014’te Ninova sınırları içerisinde bulunan Keski Askeri Üssü’nde verdi.

2 Ağustos 2014 tarihinde başlayan savaşa katılan Peşmerge komutanları, terör örgütü DAİŞ’in o zaman tüm Kürdistan topraklarını işgal etmek istediğini ve Peşmerge mağlubiyet yaşatmayı amaçladığını belirtiyor.

DAİŞ’e yönelik operasyonlara katılan komutanlar, DAİŞ’in planlarının gerçekleşmediğini ve örgütün Peşmerge’nin eliyle yenilgiye uğratıldığını ifade ediyor.

2 Ağustos dolayısıyla K24’e konuşan Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki ise, Irak Ordusu ile bazı ortak askeri komisyonların kurulması konusunda çalışmalar yürüttüklerini ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Eminki, 16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Irak güçlerinin 140’ıncı madde kapsamındaki bölgeler başta olmak üzere birçok bölgedeki güvenlik ortamını korumayı başaramadığını kaydetti.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı, terör örgütü DAİŞ’in saldırı ve patlama eylemlerine yeniden başladığını ifade etti.