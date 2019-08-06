DAİŞ’in 5 askeri yetkilisi yakalandı

HABER MERKEZİ
Irak’ın Ninova vilayetinde DAİŞ’in 5 askeri sorumlusu yakalandı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Muin, Ninova vilayetindeki bir güvenlik kontrolü sırasında terör örgütü DAİŞ’in askeri divanı üyesi 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yakalanan 5 DAİŞ mensubundan birinin, Musul’un DAİŞ işgalinde olduğu sırada terör örgütünün Hisbe oluşumunda görev aldığını kaydeden Muin, Musul’un kuzeyindeki Karac bölgesindeki bir güvenlik kontrolü sırasında yakalandıklarını belirtti.
Musul, 2014 yılında DAİŞ tarafından işgal edilmesinin ardından 3 yıl boyunca söz konusu örgütün işgalinde kalmıştı.
DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
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