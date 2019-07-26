Boris Johnson'dan göçmenlere af planı

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İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson, dün Avam Kamarası'nda gerçekleştirdiği ilk konuşmasında 500 bin yasa dışı göçmene af getirilmesini desteklediğini açıkladı.

Johnson, uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan ve hiçbir suça karışmamış yarım milyon kadar insanın affedilmesi gerektiğini söyleyerek, bu meselenin ekonomik avantajlarına ve dezavantajlarına bakılarak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, bu konudaki ilk vaadini Londra'nın belediye başkanıyken yapmıştı.

Avam Kamarası'nda İşçi Partisi Milletvekili Rupa Huq, Johnson'a bu konudaki vaadini hatırlatarak sözünü tutup tutmayacağını sorusuna Johnson, bu sözünün arkasında olduğunu, dışişleri bakanıyken de kabinenin başında olan Theresa May'e bu konuda baskı yaptığını, ancak May'in bu konuya sıcak bakmadığını dile getirdi.

Johnson, aynı zamanda Theresa May gibi İngiltere'ye kabul edilecek yıllık göçmen sayısının sınırlanmasına sıcak bakmadığını tekrarlayarak, “vasıfsız göçmen sayısının azaltılması ancak bilim insanları gibi vasıflı göçmenlere kapılarının daha çok açılması gerektiğini” ifade etti.

Johnson, Brexit gerçekleştikten sonra da göçmenlik konusunda Avustralya'daki puan sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu sistemde göçmenler, süresiz oturum izni almak için yaş, yetenek, İngilizce seviyesi, iş tecrübesi gibi nitelikleri üzerinden puanlandırılıyor. (Kaynak: BBC Türkçe)