‘Dersim’in kayıp kızı’ hayatını kaybetti

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‘Dersim’in Kayıp Kızları’ belgeselinde yaşam öyküsünü anlatan Huriye Aslan hayatını kaybetti.

Herkes onun adını “İki Tutam Saç: Dersim’in Kayıp Kızları” belgeseliyle öğrendi. Sadece adını öğrenmekle kalmadı, 1938’de Dersim’de yaşananları birinci ağızdan dinledi.

BirGün’ün haberine göre, Dersim’in Kayıp Kızları belgeselinde yaşam öyküsünü anlatan Huriye Aslan yaşamını yitirdi.

1938 yılında henüz 8-9 yaşındayken vatanından kopan Aslan, yıllarca köyüne, memleketine, akrabalarına, toprağına hasret yaşadı.

Cenazesi İstanbul’da yapılan törenin ardından Dersim’e Pülümür’e bağlı Salördek Köyü’nde toprağa verildi.

Katliamdan kaçıp ormana saklanan Huriye Aslan, askerler ormanı bastığı sırada amcası, yengesi ve kuzenleri ile birlikte kaçamadı. Askerler tarafından yakalandı, Samsun’a bir asker ailesinin yanına gönderildi.

Aslan o zaman yaşadıklarını, “Samsun’da beni verdiler bir hanıma. Kötü biriydi. Merdiven başında battaniye verdi. Bir katını altıma serdim, bir katını üstüme. Mutfakta yemek yiyordum. Evin hizmetçisine talimat verirdi. ‘Kürt kızının bulaşıklarını bizim bulaşıklarla yıkama, ayrı yıka’ derdi. Kendimi öldürmek istedim” diye anlatıyordu.

Yaşadıklarını anlatırken söylediği, “Taş olsa çatlardı, toprak idim dayandım” sözleri ile hafızalara kazınmıştı.