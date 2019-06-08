Otobüs otomobille çarpıştı: 26 yaralı

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Almanya’nın Arnstadt şehrinde 49 çocuğu taşıyan yolcu otobüsü, bir otomobil ile çarpışması sonucu yaşanan kazada 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Almanya'da içerisinde yaşları 16 ile 18 arasında değişen 49 çocuk bulunan otobüs, Arnstadt şehrindeki A71 kavşağında bir otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 26 kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsü ve yanında oturan yolcu, kaza sonrası araç içerisinde mahsur kaldı.

İtfaiye ekiplerinin aracı keserek kurtardığı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan 26 kişiden 10'unun ağır yaralı olduğu duyuruldu. (Kaynak: Ajanslar)