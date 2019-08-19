Şam: Türkiye Han Şeyhun’a silah taşıyor

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Şam yönetimi, Han Şeyhun'da silah taşıyan bir Türkiye askeri konvoyunun İdlib'e girdiğini ileri sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, "Mühimmat, silah ve askeri teçhizat dolu Türk araçları, bu sabah Suriye-Türkiye sınırını geçti ve BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesindeki El Nusra Cephesi'nin bozguna uğramış teröristlerine yardım etmek üzere Han Şeyhun'a gitmek için Sarakip kentine girdi. Bu, Türk rejiminin terörist gruplara verdiği sınırsız desteğin sürdüğünü bir kez daha teyit etti" dedi.

Söz konusu kaynak, Suriye’nin, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüğü bu olayı "şiddetle kınadığını" söyledi. Uluslararası hukukun da ihlal edildiğini belirten Suriyeli kaynak, bu gelişmenin, Han Şeyhun'daki "terörist kalıntılarıyla" mücadelelerini sürdürmeye yönelik kararlılıklarını etkilemeyeceğini ifade etti.

“KONVOY BOMBARDIMAN NEDENİYLE DURDU” İDDİASI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rusya'nın, hava saldırılarıyla konvoyun İdlib'deki ilerleyişine engel olduğunu öne sürdü. Gözlemevi, askeri konvoyun bu saldırılar nedeniyle İdlib kırsalındaki Maret el Numan'da durduğunu iddia etti.

Reuters'ın haberine göre, Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, hava saldırıları sonucunda, konvoya eşlik eden silahlı muhaliflerden birinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bombardımanda yaralananlar da olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı da konvoyun bugün İdlib'e girdiğini ancak yoğun bombardıman nedeniyle durmak zorunda kaldığını iddia etti.

Suriye'de rejm yanlısı güçler 2014 yılından sonra ilk kez dün Han Şeyhun'a girmişti.

Han Şeyhun'un bulunduğu İdlib vilayetinin kontrolü büyük oranda Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun elinde. El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını HTŞ olarak değiştirmişti.

TÜRKİYE: KONVOYUMUZ VURULDU

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında konvoyumuza bir hava saldırısı düzenlenmiş, 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır" denildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mevcut anlaşmalara ve Rusya ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.