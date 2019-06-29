Erdoğan - Trump görüşmesinde gündem: Ekonomi, S-400 ve Suriye

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ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan ikili, daha çok ekonomideki gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.

Erdoğan’la büyük oranda ticaretle ilgili görüşmeleri konuştuklarını ifade eden Trump, “Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur” dedi.

Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını ifade eden Trump, şöyle devam etti:

“Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi. Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı. (S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız.”

ERDOĞAN: STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ VAR

Erdoğan ise, şunları ifade etti:

“G-20 Zirvesi'nde bu şekilde bir araya gelişimizi anlamlı buluyorum. Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerleme hamlemiz var. Savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır.”

BEYAZ SARAY: S-400 ENDİŞESİ DİLE GETİRİLDİ

Beyaz Saray, G-20 Liderler Zirvesi’ndeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin, “Başkan Rusya’dan olası S-400 alımına ilişkin endişesini dile getirdi” diye açıklama yaptı.

Trump, iki ülke arasındaki ‘S-400 krizi’ne ilişkin “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye’ye karşı) Adil olmak zorundasınız” demişti.

ANKARA: SURİYE KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump'a Türkiye'nin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme kararlılığını dile getirdiği bildirildi.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la, stratejik ortaklığa zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı.”