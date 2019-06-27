K24 ÖZEL - İstanbul’da Kürtçe kampanyası

Cesim İlhan / İstanbul

İstanbul’da bulunan bazı Kürt sivil toplum kuruluşları ve oluşumlar, Kürtçe kurslarının açılması için kampanya başlatarak seferberlik ilan etti.

Kurumlar tarafından başlatılan kampanyaya sosyal medyada çok sayıda Kürt gazeteci ve yazarın yanı sıra, Türk gazeteci ve yazarlar da destek verdi.

Hakkı Savunanlar Platformu Başkanı İlyas Buzgan, seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yetkililerle yaptıkları görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı kazanmaları durumunda, talepler doğrultusunda Kürtçe kursları açabileceklerini söylediklerini belirtti.

Buzgan, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan, Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (İSMEK) ondan fazla yabancı dil kursunun verildiği, Kürtçe’nin ise verilmemesini bir haksızlık olarak değerlendirdi.

K24’e konuşan Buzgan şunları söyledi:

“İSMEK’te ondan fazla yabancı dilde kurslar veriliyor. Bu dillerin içerisinde Kürtçe yok. Biz milyonlarca Kürt’ün yaşadığı İstanbul’da Kürtçe dil kursunun verilmemesini bir haksızlık olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu talebimizi 11 Ocak’ta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilen sayın Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu ile yaptığımız toplantıda dile getirdik. Onlar da bu talebin son derece haklı bir talep olduğunu ve kazanmaları halinde talep olması durumunda Kürtçe kursunu açacaklarını söylediler.”

Kürtçe ile ilgili gereken mercilerle görüşmeler yapacaklarını söyleyen Buzgan, “Biz toplumsal talebin oluşması için gereken girişimlerde bulunacağız. Biz hem talep oluşturmayı planlıyoruz hem de bu kursların verilmesi için gereken ilgili mercilerde girişimlerde bulunacağız ve bu hassasiyetimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

AZADİ: KÜRTÇE KÜRTLER İÇİN HAYATİ ÖNEMDEDİR

Kürtçe kursları için kampanya başlatan AZADİ Hareketi Genel Sekreteri Fevzi Bulgan da Kürtçe’nin öğretilmesi için hem Kürt kentlerinde hem de Türkiye'de belediyelerde ve halk eğitim merkezlerinde Kürtçe kurslarının açılması gerektiğini söyledi.

Bulgan şunları söyledi:

“Kürtçe’nin yaşatılması, konuşulması, okunması, yazılması, öğrenilmesi ve öğretilmesi Kürtler için hayati bir önem taşımaktadır. Hem Kürdistan'da hem de başka ülkelerde yaşayan Kürtler için, Kürtçe’nin öğrenilmesi, yeni nesillere aktarılması, Kürtçe eğitim - öğretim temel bir hak ve ihtiyaçtır. Kürdistan'da ve Kürtlerin yaşadığı ülkelerde Kürtçe eğitim öğretim hakkının tanınmaması büyük bir zulüm ve insanlık dışı bir uygulamadır."

"Biz Kürdistan İslami Hareketi AZADİ olarak bütün insanlar, bütün milletler için temel hak ve özgürlükleri savunduğumuz gibi Kürtlerin ve Kürdistanlıların da temel hak ve özgürlüklerini savunuyoruz" diyen Bulgan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Kürtçe’nin öğretilmesi için hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de belediyeler ve halk eğitim merkezlerinde Kürtçe kursların açılması acil ama küçük bir adımdır. Yaptığımız kampanya büyük ilgi ve destek görüyor. Bu konuda yetkililerden acil adım atmalarını bekliyoruz. Bu, sadece bir parti ve bazı şehirlerle sınırlı değil; Diyarbakır, Van, Batman, Mardin, Bingöl, Bitlis, Kars, İstanbul, İzmir, Ankara ve daha bir çok yerde kampanyamızı yürüteceğiz.”

Açılması durumunda Kürtçe kurslarında ders verebilecek çok sayıda Kürtçe eğitmenin var olduğunu ifade eden Bulgan, “Kürtçe Kurslarında ders vermeye hazır üniversite mezunu yüzlerce öğretmen var. Bu değerli Kürtçe öğretmenlerine iyi bir maaşla derhal görev verilmeli. Bu yaz başlatılmalı ve daha sonra devam ettirilmelidir. Bu konudaki temel hak ve talebimiz anadilde eğitim ve Kürtçe’nin resmi dil kabul edilmesidir. Kürtlerin kurs ve seçmeli ders talebi hiç bir otorite hiçbir akıl hiçbir vicdan tarafından menfi karşılanması düşünülmez bir vakıadır" dedi.

Bulgan, "Son İstanbul seçimleri de göstermiştir ki; Türkiye’deki gerek siyaset gerek ekonomi gerekse buna bağlı iç barışın ve gelişim ve ilerlemenin istikrarlı olması; Kürtlerin onayına, mutlu olmasına, haklarına kavuşmasına bağlıdır” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NDAN KÜRTÇE AÇIKLAMASI

İstanbul’da gerçekleşen 23 Haziran seçim çalışmaları devam sürecinde K24’ün sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, talep olması durumunda İSMEK’te Kürtçe kursları açabileceklerini söylemişti.

Yine K24’ün sorusunu yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Kürtçe için yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğini söylemişti.