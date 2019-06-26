Türkiye

BASIN ÖZETİ – 26 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 26 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İmamoğlu ve Yavaş'a yetki darbesi

Halk ekmek atamaları 

Seçim bitti zam geldi 

Referandum sesleri 

ABD istiyor Türkiye bırakıyor 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Muhasebe zamanı 

CHP liderinden sandık değerlendirmesi 

Siyaset Ankara'ya döndü 

Tüm çaylara benden zam 

Winter is coming Erdoğan 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hukusuzluk sürüyor 

Seçim bitti zam yağmuru başladı 

Atık deposunda 2 işçi öldü 

'ABD diplomasi kapısını kapatıyor' 

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Atina'dan çifte tahrik 

Bütün Avrupa duruşma salonunda 

Tehditleri anlattı 

Millete küsmek olmaz 

Altın 6 yılın zirvesinde 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Şarkılarla geçti aramızdan 

Başkanlık sistemi yenildi 

İBB bütçesi faiz batağında 

Muhalefetten ortak tavır 

Krize doğru 

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