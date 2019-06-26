BASIN ÖZETİ – 26 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İmamoğlu ve Yavaş'a yetki darbesi
Halk ekmek atamaları
Seçim bitti zam geldi
Referandum sesleri
ABD istiyor Türkiye bırakıyor
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Muhasebe zamanı
CHP liderinden sandık değerlendirmesi
Siyaset Ankara'ya döndü
Tüm çaylara benden zam
Winter is coming Erdoğan
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hukusuzluk sürüyor
Seçim bitti zam yağmuru başladı
Atık deposunda 2 işçi öldü
'ABD diplomasi kapısını kapatıyor'
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Atina'dan çifte tahrik
Bütün Avrupa duruşma salonunda
Tehditleri anlattı
Millete küsmek olmaz
Altın 6 yılın zirvesinde
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Şarkılarla geçti aramızdan
Başkanlık sistemi yenildi
İBB bütçesi faiz batağında
Muhalefetten ortak tavır
Krize doğru
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