Halbusi: Sayın Mesud Barzani yarım yüzyıldır mücadele ediyor

K24 - ERBİL

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, yemin ederek Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başlayan Neçirvan Barzani’ye desteğini sunarak, Kürt halkının haklarını elde etme mücadelesinde Başkan Mesud Barzani’nin rolüne dikkat çekti.

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi, Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla düzenlenen yemin töreninde konuştu.

Muhammed Halbusi, “Neçirvan Barzani’yi kutluyorum. Erbil ve Bağdat ilişkilerinin geliştiği bir süreçte önemli bir seçim” dedi.

Neçirvan Barzani’nin seçilmesinin Erbil-Bağdat ilişkileri açısından önemli olduğunu belirten Halbusi, “Erbil ile Bağdat arasında hiçbir sorunun kalmaması için çözüm sürecini destekliyorum” ifadelerini kullandı.

Kürt halkının haklarını elde etme mücadelesinde Başkan Mesud Barzani’nin rolüne değinen Halbusi, “Sayın Mesud Barzani, yarım yüzyıldır Kürt halkının haklarını elde etmesi için Mele Mustafa Barzani’nin izinde durmadan mücadele ediyor” dedi.

Irak Parlamentosu Başkanı, Kürdistan Bölgesi’nin güçlendiğini ve gelişmiş ülkelerle rekabet edecek duruma geldiğini de sözlerine ekledi.

Neçirvan Barzani, bugün başkent Erbil’de Saad Abdullah Konferans Salonu’nda çok sayıda önemli ismin katılımıyla düzenlenen törende yemin ederek Kürdistan Bölgesi Başkanlığı görevine başladı.

28 Mayıs’ta Kürdistan Parlamentosu’nda yapılan oylamada 81 oyun 68’ini alan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmişti.