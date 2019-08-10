Başkan Barzani’den bayram mesajı

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan halkı ile Irak ve dünyadaki bütün Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başkan Barzani, Kurban Bayramı dolaysıyla yayımladığı mesajda, “Aziz şehitlerimizin kanları sayesinde ülkemizin özgürlüğü ve değeri korundu” dedi.

“Ülkesi için canını veren aziz şehitlerimizin onurlu ailelerinin ve kahraman Peşmergelerin bayramını kutluyor, Asayiş ve polis güçlerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diyen Başkan Barzani, emniyet güçlerinin emek ve çabaları sayesinde vatandaşların emniyet ve huzurunun korunduğunu belirtti.

Başkan Barzani, “Herkesin bayramını kutluyor, bayramın herkese mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.