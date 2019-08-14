Xakurk destanı 31’inci yıldönümünde

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14 Ağustos 1988’de Başkan Mesud Barzani komutasında gerçekleşen Xakurk destanının üzerinden 31 yıl geçti.

46 gün boyunca dönemin Irak Ordusu’nun tank top ve savaş uçaklarının yanı sıra kimyasal silahlara karşı mücadele eden Peşmergeler, Kürdistan topraklarının özgürleştirilmesinde önemli bir aşamanın kat edilmesine öncülük etti.

Irak ile İran arasında 8 yıl boyunca yaşanan savaşın sona ermesinden kısa bir süre önce Baas rejimi, Peşmerge tarafından özgürleştirilen bölgelere geniş çaplı saldırı düzenledi.

O dönem dünyanın 5’inci güçlü ordusu olan Irak Ordusu’na karşı duran Başkan Mesud Barzani komutasındaki Peşmergeler büyük bir savunma örneğini sergiledi.

Aynı yılın 5 Eylül’üne kadar devam eden savaşta Irak Ordusu, savaş uçakları ve kimyasal silah dahil tüm imkanlarını kullandı.

Irak askerlerine ağır kayıplar yaşatan Peşmerge, Xakurk destanı olarak tarihe geçen büyük mücadeleyi kazandı.

Söz konusu savaşta büyük cephanelikler ele geçiren Peşmerge, Bağdat hükümetinin siyasi planlarını bozarak Kürdistan halkına moral verdi.

Peşmerge’ye savaş meydanında komuta eden ve ön cephede savaşan Başkan Barzani “Kimyasal, tank ve toplarla irademize galip geleceklerini düşünüyorlarsa, bomboş bir hayaldir” dedi.

Savaş sırasında yaptığı ünlü konuşmada Başkan Barzani, “Bu direnişin sürekliği sonucunda Irak yeni bir sürece girecek, Kürdistan önemli kazanımlar elde edecek” demişti.

Xakurk destanına katılan Peşmergeler, gerekli teknik ve taktik hazırlıkları yapan Başkan Barzani’nin Peşmergelere savaş stratejisini açıkladığını ifade ediyor.

Peşmergelerin, “Siz Başkanımızsınız, komutansınız biz savaşa hazırız, siz Ali Beg ovasına geçip oradan savaşı telsizle yönetin” talebine Başkan’ın, “Ben o güvenli ovaya gidersem Peşmerge sıkışırsa çekilebilir, ben burada ön cephede savaşacağım. Düşman ancak cesedimi çiğneyerek burayı geçebilir” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.