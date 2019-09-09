KERKÜK - Kürdistani partiler ortak listede anlaştı

K24 - KERKÜK

Kerkük’teki Kürdistani partiler, il meclisi seçimlerine ortak listeyle katılma konusunda anlaşmaya vardı.

K24 Kerkük muhabiri, bugün Kürdistani partiler tarafından gerçekleştirilen toplantıda, il meclisi seçimlerine ortak listeyle katılım konusunda mutabakat sağlandığını aktardı.

Toplantı sonrası basına yapılan açıklamada, ortak listenin, Kerkük’teki Kürtlerin talebi doğrultusunda ortaya konulduğu kaydedildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Seçim Çalışmaları Sorumlusu Xesro Goran K24’e yaptığı açıklamada, “KDP olarak, Kerkük’te il meclisi seçimlerine tek listeyle girilmesini öneren ilk partiydik. Şimdi de tek listeden yanayız ama son karar Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yönetiminin” dedi.

KDP heyetinin konuyla ilgili KYB’ye ziyarette bulunacağını belirten Xesro Goran, daha sonra resmi açıklamanın yapılacağını ifade etti.

Edinilen bilgiye göre Kürdistani partilerin listesinin adı “Kerkük Kürdistani’dir” olacak.

Bir önceki seçimde Kürdistani partilerin listesinin adı “Kardeşlik Listesi”ydi.