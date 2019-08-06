Dünyanın en ince altını üretildi

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Bilim insanları, yalnızca iki atom kalınlığında bir altın oluşturarak dünyanın en ince altın tabakasını üretti.

Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insanları, yalnızca iki atom kalınlığındaki dünyanın en ince altınını oluşturdu. Kalınlığı yalnızca 0,47 nanometre olan altın, inceliği sebebiyle iki boyutlu olarak adlandırıldı.

Oluşturulan bu ince altının medikal cihazlarda ve elektronik endüstrisinde kullanımı amaçlanıyor. Altının aynı zamanda kimyasal reaksiyonların hızını artıracak bir katalizör olarak endüstriyel işlemlerde de kullanılabileceği düşünülüyor.

Laboratuvar testlerinin sonucuna göre son derece ince altının mevcut altın nano parçacıklardan 10 kat daha işlevsel bir katalizör substratı olduğu ortaya kondu. Bunun sebebinin de altın nano parçacıkların 3 boyutluyken dünyanın en ince altınının iki boyutlu olması gösterildi.

Bilim insanları, üretilen bu yeni materyalin su arıtma sistemlerinde ve yapay enzimlerde kullanılabileceğini söylüyor.

Araştırmanın başyazarı Dr. Sunjiye Ye, bu çalışmanın bir kilometre taşı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Altının yalnızca daha etkili bir şekilde kullanılmasını değil, aynı zamanda materyal uzmanlarının iki boyutlu metaller üretmesini ve geliştirmesini mümkün kılan bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde nano materyal üreticiliği gelişebilir." (Kaynak: Phys, Webtekno)