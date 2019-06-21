Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Murat Çelik idaresindeki otomobil, Karakoçan Yayladere yolu Çayırgülü köyü mevkisinde, Naime Çelik yönetimindeki başka bir otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Deniz Çelik, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.