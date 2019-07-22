ENKS yetkilisi: ABD Türkiye’nin bazı şartlarını kabul edecek

K24 - ERBİL

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üst düzey yöneticilerinden Muhsin Tahir, ABD’nin, Fırat’ın doğusunda Afrin’deki senaryonun tekrarına izin vermeyeceğini ancak Türkiye’nin bazı şartlarını kabul edeceğini söyledi.

K24 haber bültenine katılan ENKS’nin üst düzey yöneticilerinden Muhsin Tahir, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna olası operasyonu ve ABD’nin buna yönelik tavrıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin operasyon söylemlerinin yeni olmadığını belirten Muhsin Tahir, “Türkiye’nin Batı Kürdistan’a (Rojava) yönelik tehditleri yeni değil. ABD’nin Türkiye’yle görüşmeleri de bu tehditlere son vermek için gerçekleşiyor” dedi.

“ABD, Fırat’ın doğusunda Afrin’deki senaryonun tekrarına izin vermez” diyen Tahir, ‘güvenli bölge’ görüşmelerinin devam ettiğini ve Türkiye’nin bazı şartlarının ABD tarafından kabul edeceğini belirtti.

ENKS’nin Türkiye’nin tehditlerini ciddiye alığını belirten Tahir, “Suriye krizinin çözümü için ilgili dünya devletleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Afrin’deki senaryonun Fırat’ın doğusunda tekrarlanacağına inanmıyoruz” dedi.

Rojava’daki siyasi yapılar arasındaki ilişkilere de değinen Muhsin Tahir, “ENKS, Kürtlerin birlikte hareket etmesi konusunda gayet ciddi, ancak Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) bu konuda ciddi bir yaklaşıma sahip değil. TEV-DEM, Türkiye’nin tehditlerini ciddiye almalı ve Kürtlerin siyasi ve askeri ortaklığını kabul etmeli” ifadelerini kullandı.

ENKS’li Muhsin Tahir, Rojava’daki siyasi yapıları yakınlaştırmaya yönelik arabuluculuk girişimleriyle ilgili, “ABD ve Fransa bu konuda ciddiyse, olumlu bir sonuca ulaşmak için iki tarafa da baskı uygulamalı. Ancak ne ABD ne de Fransa’nın bu konuyu önceliklileri arasına aldıklarını söylemek zor” değerlendirmesinde bulundu.