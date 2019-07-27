Kürdistan Parlamentosu: Soykırım tasarısı gündemimizde

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu, Ezidi Kürtlere karşı işlenen soykırımla ilgili bir yasa tasarısının gündemde olduğunu bildirdi.

Kürdistan Parlamentosu yayımladığı mesajla Ezidi Miri seçilen Hazım Mirt Tahsin Beg’i tebrik etti.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Ezidi Kürtler bu ülkenin gerçek bileşenidir, Kürdistan Parlamentosu da Ezidi kardeşlerimize uygulanan soykırımla ilgili bir yasa tasarısını gündeme almıştır. Bu yasa tasarısının en kısa zamanda kabul edilmesi için çaba gösteriyoruz. Irak’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olması ve Ezidi kardeşlerimize uygulanan soykırımın resmen tanınması, suçluların yargılanıp kurbanlara tazminat ödenmesi içinde Irak Parlamentosu ve hükümetiyle de koordine olacağız.”

Mesajın sonunda, Hazım Mir Tahsin Beg ile Kürdistan ve dünya Ezidileri tebrik edildi.