Wuhan’dan Almanya’ya getirilen 2 kişide coronavirüs tespit edildi

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Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide coronavirüs tespit edildi.

Germerheim Belediyesi, Alman Kızılhaçı ve Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan ortak açıklamada, dün Wuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen 115 kişinin daha sonra Rheinland-Pfalz eyaletindeki Germersheim Hava Üssü'nde hazırlanan merkeze götürüldüğü ifade edildi.

Germersheim’daki operasyon yönetiminin bu sabah, iki kişinin coronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisini aldığı belirtilen açıklamada, bu iki kişinin neticeyi soğukkanlı karşıladığı ve ardından diğerlerinden ayrılarak Frankfurt Üniversitesi Kliniği’ne götürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Germersheim’da görevlendirilen askeri ve sivil personel ile bölgedeki halk için endişe edilecek bir durum bulunmadığı kaydedildi.

126 KİŞİ ALMANYA’YA GETİRİLMİŞTİ

Yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 90’ı Alman vatandaşı olmak üzere 126 kişi dün Vuhan’dan Frankfurt Havalimanı'na getirilmişti.

304 ÖLÜ, 14 BİN 380 ENFEKTE

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip coronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip coronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip coronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.