ABD’den Mesrur Barzani’ye destek

K24 - ERBİL

Kürdistan Güvenlik Konseyi Başkanı ve yeni hükümet kabinesini kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani, ABD’nin yeni Irak Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyetle görüştü

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi-ABD ilişkileri ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Matthew Tueller’e yeni görevinde başarılar dileyen Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman olduğu gibi; ortak çıkarlar, istikrar, barış ve halkların barış içinde beraber yaşamını esas alarak, sorunların barışçıl yollar ve diyalogla çözümünden yana olduğunu belirtti.

Yeni hükümet kabinesinin kurulma sürecine de değinen Mesrur Barzani, yeni kabineyi belirlenen sürede parlamentoya sunmak için gerekli çalışmaların başladığını kaydetti.

Mesrur Barzani’yi kutlayan ve oluşuracağı yeni kabineyi yönetmede kendisine başarılar dileyen ABD’li Büyükelçi, ülkesinin, Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.