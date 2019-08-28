Bilim insanları, Dünya ile Ay’ı kabloyla bağlamak istiyor

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Bilim insanları, Dünya ile Ay arasında bir asansör kurmayı planlıyor.

Columbia ve Cambridge üniversitelerinden bilim insanları, Dünya ile Ay arasına bir kablo hattı döşeyerek hem uzay turizminde yeni bir sayfa açmak hem de uzayda koloniler oluşturmak istiyor.

Konuyla ilgili çalışmalarını yürüten Cambridge Üniversitesi'nden Zephyr Penoyre, Spaceline sisteminin bir tren yolu sistemi gibi düşünülebileceğini ifade etti. Ancak bu durumun tren yolculuğundan biraz daha farklı olacağını söyleyen Penoyre, uzayın derin boşluklarında yolculuk yapmanın çok daha kolay olduğunu belirtti.

Projenin en büyük sorunu kullanılacak malzemelerin olduğu belirtiliyor. Bilim insanları şimdilik, karbon nanotüpler kullanmayı düşünüyor.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre karbon nanotüpler hem çekim kuvvetine hem de mesafeye dayanabilecek konumda ancak buna rağmen en iyi malzemenin ne olduğuyla ilgili soru işaretleri var.

Bilim insanları, Dünya'dan Ay'a uzanacak kabloda kullanılabilecek birkaç malzemenin olduğunu ifade ediyor.

Eğer her şey yolunda giderse, bilim insanları bu hattın Lagrange noktasında çeşitli koloniler kurmayı düşünüyor. Bu kolonilerde araştırma merkezleri, teleskoplar ve uzayla ilgili diğer tesisler yer alacak. Bu hayaliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Penoyre, Antarktika bölgesinde bulunan araştırma merkezlerini örnek gösteriyor.

Yıllar önce Antarktika'da kimsenin bulunmadığını, ancak Antarktika'nın her geçen gün biraz daha fazla insana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Penoyre, Spaceline projesinin de benzer sonuçlarının olabileceğini düşünüyor. (Kaynak: Webtekno)