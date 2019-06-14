ABD’li yazar: Mesrur Barzani güçlü bir lider

K24 - WASHINGTON

ABD’li yazar Mansfield, Mesrur Barzani’nin Washington’da güçlü ve yetenekli bir lider olarak tanındığını söyledi.

Kürt siyasetini yakından takip eden ve tarih, din ile modernizm gibi konularda çok sayıda kitabı bulunan ABD’li yazar Stephen Mansfield, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirilen Mesrur Barzani’yi tebrik etti.

K24’e konuşan Stephen Mansfield, Mesrur Barzani’nin Washington’da güçlü bir lider ve uluslararası ilişkilerde oldukça yetenekli biri olarak tanındığını dile getirdi.

Mesrur Barzani’nin başarılı ve çalışkan bir lider olduğunu belirten yazar Mansfield, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurma görevi ona güçlü bir katkı sağlayacak ve bu görev Kürt halkı için de çok iyi olacaktır” dedi.

Mesrur Barzani’nin yeni görevinde önemli başarılara imza atacağına inandığını belirten Mansfield, şu mesajı paylaştı:

“Sayın Mesrur Barzani, ben Washington’da yaşayan Stephen Mansfield. Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni kurmakla görevlendirildiğiniz için sizi kutluyorum ve sizinle gurur duyuyorum. Ayrıca milyonlarca Amerikalı, yeni görevinizden dolayı sizinle gurur duyuyor ve sizin için dua ediyor.”

“Kürtlerin Mucizesi: Kuzey Irak'ta Yeniden Doğmuş Olağanüstü Bir Umut Hikayesi” adlı bir kitabı bulunan Stephen Mansfield'in kitapları New York Times’ın (NYT) en çok satanlar listesinde bulunuyor.