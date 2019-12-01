Kürdistan Bölgesi heyeti nihai anlaşma için Bağdat’ta

K24 - BAĞDAT

Irak Hükümeti ile müzakereleri yürüten Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti, bütçe ve mali konularla ilgili son anlaşmayı yapmak üzere Bağdat’a gitti.

K24 Bağdat muhabiri, petrol ve 2020 bütçesiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Bağdat’ta olan Kürdistan Bölgesi heyetinin Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, son anlaşmaya imza atacağını bildirdi.

Heyette, Kürdistan Bölgesi Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab, Bağdat ile Müzakereler Bakanı Halid Şiwani, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Umed Sabah ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim yer alıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosu Grubu Başkanı Viyan Sabri K24’e yaptığı açıklamada, Bağdat’ta temaslarda bulunacak heyetin bütçe ve petrol konusunda nihai anlaşmaya varacağını ifade etmişti.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Rêber Ahmed de Irak’ta yeni hükümetin göreve başlaması durumunda Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı uygulaması gerektiğini söylemişti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, geçtiğimiz Cuma günü Irak Parlamentosu’na istifasını sunacağını açıklamıştı.

Irak Parlamentosu’nun Abdulmehdi’nin istifa mektubunu görüşmek üzere toplanması bekleniyor.