İmamoğlu’ndan K24’e: Demirtaş’la görüşmek isterim

Ercan Dağ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, imkan olması durumunda, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’la görüşmek istediğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu bugün Saadet Partisi ve İYİ Parti il başkanlığı ziyaretinin ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

HDP İl Eşbaşkanları ile basına kapalı yapılan görüşmenin ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, K24 muhabirinin cezaevinden kendisine seçimde destek çağrısında bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili sorusuna, “İmkan olursa elbette ziyaret etmek isterim” yanıtını verdi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

“Sayın Demirtaş’a ben 23 Haziran öncesi söylemleri ve ortaya koyduğu teşvikten ve destekten ötürü teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar bizim için elbette çok değerli. Zira bu çokça bize de soruldu. 'İşte tutuklu ama niçin tutuklu'. Herkes bunu anlamak istiyor. Ben de anlamak isterim. Bu bağlamda özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim var ise ben yanında olduğumu ve bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, insanların suçu belli değilken, yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz.”

“Daha dün değil evvelsi gün bir Ergenekon süreci yaşandı ve o süreçte intihar edenleri biliyoruz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“O süreçte hayatını kaybedenleri biliyoruz. O süreçte yaşamlarının, ailelerinin, hayatlarının değiştiğini biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzenin insanların hayatını bu kadar etkilemesini kim kabul edebilir ki? Hiç kimse kabul edemez. Vicdana, hukuka, adalete sığmayan işler bunlar. Bu bakımdan elbette ki imkan olsa ziyaret etmek isterim. Ama dediğim gibi bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. bizim milletvekilimiz var, Eren Erdem, hapiste. Suçu ne, niye tutuklu? Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var. Bunlar suçluysa suçunu ortaya koyun, değilse eğer bir yargılama süreci varsa bırakın tutuksuz yargılayın. Bu kadar net ve basit bir talep. Bu bağlamda umarım herkes için adalet hızlıca yerini bulur. Hak eden herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.”