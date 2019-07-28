Mahkeme kararı: Hükümet Şii grubu terör örgütü ilan edebilir

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Nijerya'da bir mahkeme, hükümetin Şiilerinn oluşturduğu Şii Nijerya İslami Hareketi (IMN) üyelerini terör örgütü ilan edebileceği hükmünü verdi.

IMN üyelerinin son beş gündür güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda aralarında polislerin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede görev yapan yapan Başsavcı Dayo Apata'nın basına yaptığı açıklamasında, başkent Abuja'daki federal mahkemenin hükümete IMN üyelerini yasa dışı ilan etme yetkisi verdiğini ve bu durumun söz konusu örgütün faaliyetlerini kısıtlayacağını aktardı.

Gelişme sonrası Şii Nijerya İslami Hareketi sözcüsü resmi olarak bir duyuru almadıklarını ve sokak yürüyüşlerinin ve protestolarının devam edeceğini belirtti. IMN yöneticileriyse bu kararı 2015 yılından beri beklediklerini ve kendilerini şaşırtmadığını da sözlerine ekledi.

IMN LİDERİ 2016’DA TUTUKLANDI

Şii Nijerya İslami Hareketi'nin lideri 66 yaşındaki Şii lider İbrahim Zakzaki 2016'dan beri tutuklu bulunuyor. Zakzaki'nin oğlu Muhammed Zakzaki'nin, ay başında babasının kanında yüksek miktarda zehirli madde olduğunu söylemesi üzerine başkent Abuja'da başlayan protesto yürüyüşleri polisin müdahalesi sonrası şiddet olaylarına dönmüştü. IMN üyeleri, liderlerinin serbest bırakılması talebiyle gösteriler düzenliyor.

Son bir ayda çıkan çatışmalarda güvenlik güçleri ve IMN üyeleri birbirlerini suçlarken, her iki taraf da olaylar sonrası açıkladıkları ölü sayısı konusunda farklı rakamları telaffuz etti.

ÇATIŞMALAR 2014’TE BAŞLADI

IMN ile Nijerya güvenik güçleri arasındaki gerginlik 2014'te Kudüs yürüyüşüyle başlamıştı. Ülkenin kuzeyindeki Zaria şehrinde gerçekleştirilen Kudüs yürüyüşüne güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası aralarında Zakzaki'nin üç oğlu dahil 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Abuja Federal Yüksek Mahkemesi, 2016'da Zakzaki ve eşinin gözaltında tutulmasının yasalara aykırı olduğunu belirterek, serbest bırakılmasına hükmetti ancak Şii lider halen tutuklu bulunuyor. Kaduna şehrindeki bir mahkeme 22 Temmuz'da Zakzaki adına yapılan şartlı tahliye kararını yeniden gözden geçireceğini açıklamıştı.

İbrahim Zakzaki, 1981-1985, 1987-1989 ve 1996-1998 ve son olarak 2015'ten bugüne kadar farklı dönemlerde hapis yattı.

AFRİKA’NIN EN KALABALIK Şİİ NÜFUSU NİJERYA’DA

Yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da 3 ila 5 milyon Şii olduğu tahmin ediliyor.

Şiiliğin 1990'dan itibaren güçlenmeye başladığı ülke aynı zamanda Afrika'nın en kalabalık Şii nüfusunu da topraklarında barındırıyor. (Kaynak: Euronews)