Ercan Dağ / İstanbul

Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına yenilerinin ekleneceği belirtiliyor.

HDP’nin elindeki 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bunların dışında göreceksiniz. Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var” açıklaması yeni kayyumların atanacağının sinyali olarak görülüyor.

K24’e konuşan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, “Gidişat 3 kayyum ile sınırlı değil” diyerek, HDP’li başka belediyelere de kayyum atamalarının gerçekleştirileceğini söyledi.

AK Parti hükümetinin 3 kayyum atamaları üzerinden yeni bir konsept belirlediğini ifade eden Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Kayyum meselesinin iyi tarafı da kötü tarafı da olabilir. İlla doğru yaptılar gibi bir kanaatte değilim ama dünyanın hiçbir yerinde hem siyaset hem terör yapılmasına hiçbir devlet müsaade etmez. ‘Ben hem terörden kazanırım hem siyasette kazanırım’ devri Türkiye’de muhtemelen bitti. Bu HDP’yi de bir karar vermeye zorlayacak. Bence bölge halkı şunu diyor: ‘HDP seçimi kazansın kayyumlar yönetsin.’ Vatandaş, ‘Benim derdim ile ilgilen’ diyor HDP’ye ve kesintisiz %10’u da veriyor. Bence HDP’nin PKK’ya karşı bir bağımsızlık mücadelesi vermesi gerekiyor. Kanaatim odur ki devletin de bu konuda HDP’ye yardımcısı olması lazım.”

Aktaş, İstanbul ve Ankara’ya kayyum atamalarına ihtimal vermediğini, Erdoğan’ın, “İstanbul’un teröre peşkeş çekilmesine mani olacağız” sözünün ise toplumu etkilemeye yönelik bir çıkış olarak değerlendirdi.