Ercan Dağ / İstanbul
Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına yenilerinin ekleneceği belirtiliyor.
HDP’nin elindeki 3 büyükşehir belediyesine kayyum atamalarından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bunların dışında göreceksiniz. Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var” açıklaması yeni kayyumların atanacağının sinyali olarak görülüyor.
K24’e konuşan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, “Gidişat 3 kayyum ile sınırlı değil” diyerek, HDP’li başka belediyelere de kayyum atamalarının gerçekleştirileceğini söyledi.
AK Parti hükümetinin 3 kayyum atamaları üzerinden yeni bir konsept belirlediğini ifade eden Aktaş, şu değerlendirmede bulundu:
“Kayyum meselesinin iyi tarafı da kötü tarafı da olabilir. İlla doğru yaptılar gibi bir kanaatte değilim ama dünyanın hiçbir yerinde hem siyaset hem terör yapılmasına hiçbir devlet müsaade etmez. ‘Ben hem terörden kazanırım hem siyasette kazanırım’ devri Türkiye’de muhtemelen bitti. Bu HDP’yi de bir karar vermeye zorlayacak. Bence bölge halkı şunu diyor: ‘HDP seçimi kazansın kayyumlar yönetsin.’ Vatandaş, ‘Benim derdim ile ilgilen’ diyor HDP’ye ve kesintisiz %10’u da veriyor. Bence HDP’nin PKK’ya karşı bir bağımsızlık mücadelesi vermesi gerekiyor. Kanaatim odur ki devletin de bu konuda HDP’ye yardımcısı olması lazım.”
Aktaş, İstanbul ve Ankara’ya kayyum atamalarına ihtimal vermediğini, Erdoğan’ın, “İstanbul’un teröre peşkeş çekilmesine mani olacağız” sözünün ise toplumu etkilemeye yönelik bir çıkış olarak değerlendirdi.
KATIRCIOĞLU: DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRMAYA YÖNELİKTİR
İstanbul HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu, konuyla ilgili Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla kayyum atamalarının ötesinde birçok milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmaya dönük bir mesaj verdiğini söyledi.
Katırcıoğlu, “Çok sayıda milletvekili hakkında hazırlanmış fezlekeler var. Anlaşılan fezlekeleri yürürlüğe sokmak istiyorlar ve böylelikle bizim vekilliğimize son verilmesi amaçlanıyor” dedi.
Hükümetin kayyum politikaları ile kendini tükettiğini söyleyen Katırcıoğlu, “Bence üç belediye üzerinden önce bir deneme yapmış oldular. Şayet bu çizgide devam edeceklerse CHP’li belediyeleri de düşünebilirler. Aslında bu adımlar AK Parti’nin sonunu hızlandıran adımlardır. Bu yapılan ne vicdana ne hukuka sığar” ifadelerini kullandı.
Üç belediye başkanın görevden alınmasını iktidarın çaresizliği olarak yorumlayan Katırcıoğlu’na göre AK Parti hükümeti Suriye’de yanlış politika izleyerek bunu iç siyasette kompanse etmeye çalışıyor.
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