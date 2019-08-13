DAİŞ’in kaçırdığı 3 Ezidi kadın kurtarıldı

K24 - DUHOK

Kaçırılmış Ezidileri Kurtarma Ofisi, terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılmış 3 Ezidi kadının daha kurtarıldığını açıkladı.

Duhok’taki Ezidileri Kurtarma Ofisi Müdürü Hüseyin Kaidi, terör örgütü DAİŞ tarafından kaçırılıp Suriye topraklarına götürülmüş 3 Ezidi kadının kurtarıldığını belirtti.

Kurtarılanların 19, 18 ve 16 yaşlarında olduğunu kaydeden Kaidi, söz konusu kişilerin 14 Ağustos 2014 yılında DAİŞ tarafından Koço köyünden kaçırıldıklarını söyledi.

Duhok’taki Ezidileri Kurtarma Ofisi tarafından kurtarma girişiminin başarıyla gerçekleştiğini dile getiren Kaidi, kurtarılanların şuan güvenli bir yerde olduğunu ve birkaç gün içerisinde aileleriyle buluşacaklarını ifade etti.

Kurtarma ofisinin kaçırılmış Ezidileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kaidi, çalışma şartlarının çok zor olduğunu belirtti.

Öte yandan K24 muhabiri, 5 yıl önce DAİŞ tarafından kaçırılmış ve El-Hol kampında tutulan Ezidi bir kadının DSG tarafından Şengal’deki ailesiyle buluşturulduğunu bildirdi.