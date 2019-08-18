Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan Kamışlo açıklaması

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, Rojava’nın Kamışlo kentinde terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından Kamışlo’daki terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, “DAİŞ teröristleri tarafından bugün Kamışlo’da gerçekleştirilen ve can kaybının yanı sıra maddi kayıplara neden olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz” denildi.

Haseke’de bir bombanın patlaması sonucu bir kişinin yaralanmasına da değinilen açıklamada, “Terör kurbanlarının yakınlarına taziye ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, acılarını paylaşıyoruz. Yaralılar için acil şifa diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti: “DAİŞ teröristlerinin bölgedeki terör eylemleri, vatandaşların hayatı için direkt tehlike arz etmekte. DAİŞ’le mücadele için daha ciddi çalışmaların yanı sıra dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmeye ağırlık verilmeli.”

KAMIŞLO’DA TERÖR SALDIRISI

Bugün Rojava’nın Kamışlo kentinin merkezi mahallelerinden birinde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Kamışlo’nun Erbewye Mahallesi’nde bir okul yakınlarında, sabah saatlerinde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

İntihar saldırısı olduğu öğrenilen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Haseke iline bağlı Kamışlo kenti, sınır bölgesinde Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında yer alıyor.