İngiliz Bakan: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

K24 - ERBİL

İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison, Kürdistan Bölgesi’yle olan ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Parlamentodaki özel oturumda Ortadoğu’yla ilgili konuşan Bakan Andrew Murrison, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilerinin olduğunu ve bu ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Murrison, “Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yle görüşmemde de bu ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptım” dedi.

İngiltere’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne destek çerçevesinde 16 milyon poundluk bütçe ayırdıklarını kaydeden Murrison, bu yardımın bir miktarının Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki reformlara özel olacağını kaydetti.

Murrison, en son 8 Ocak’ta Başbakan Mesrur Barzani’ye telefonda görüşmüştü.