Libya'da hastaneye hava saldırısı: 5 doktor öldü

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Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un güneyindeki hastaneye düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü.

Libya hükümeti, başkent Trablus’un güneyindeki bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında beş doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Libya Sağlık Bakanlığı, saldırıdan ülkenin doğusunu kontrol eden General Halife Hafter’e bağlı güçleri sorumlu tuttu.

Trablus’taki hükümeti devirmek isteyen General Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu ise henüz açıklama yapmadı.

Libya, 41 yıllık Muammer Kaddafi yönetiminin NATO destekli isyanla devrildiği 2011’den bu yana istikrar bulabilmiş değil. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre, Trablus hükümeti ile Hafter güçleri arasında nisandan bu yana devam eden savaşta 1100 kişi yaşamını yitirdi.

Taraflar arasındaki savaş, başkent Trablus’un dışında düğümlenmiş durumda. Daha iyi bir yaşam umuduyla Libya üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler de savaşın ortasında kaldı.

Geçen ay bir göçmen merkezine düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırıdan da Hafter sorumlu tutulmuştu.