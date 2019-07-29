Seçim bürosuna bombalı ve silahlı saldırı: 20 ölü

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Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin birinci yardımcısı olarak aday gösterdiği Amrullah Saleh'in seçim kampanyasını yürüttüğü ofise düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarınca yapılan açıklamada, başkent Kabil'de Saleh'in seçim kampanyasını da yürüttüğü çalışma ofisine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda en az 20 sivilin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının düzenlendiği binadan çıkartılarak güvenli bir bölgeye götürülen Salih'in de kolundan yaralandığı aktarıldı.

Bu arada saldırının ardından çıkan çatışmada güvenlik güçleri 3 saldırganı öldürdü.

ToloNews'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırının ardından 4 silahlı saldırganın Saleh'in seçim bürosunun bulunduğu binaya girdiğini doğruladı.

Saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Saleh'in durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Olayın gerçekleştiği bölgedeki evlerinde mahsur kalan 40'tan fazla ailenin de Afgan güvenlik güçleri tarafından tahliye edildiği aktarıldı.

Ülkede 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya süreci bugün resmen başlamıştı.