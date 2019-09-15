Başkan Barzani, Bizutnewe lideri ile bir araya geldi

K24 - ERBİL
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Hareketi (Bizutnewe) lideri İrfan Abdulaziz’i kabul etti.
Başkent Erbil’deki görüşmede, Başkan Mesud Barzani ve Bizutnewe lideri İrfan Abdulaziz, Irak ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.
Görüşmede, tehlikelerle mücadele için Kürdistani tarafların birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
İkili ilişkiler de, görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldı.
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