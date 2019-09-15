Kürdistan

Başkan Barzani, Bizutnewe lideri ile bir araya geldi

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Başkan Barzani, Bizutnewe lideri ile bir araya geldi
Mesud Barzani İrfan Abdulaziz Bizutnewe

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Hareketi (Bizutnewe) lideri İrfan Abdulaziz’i kabul etti.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Başkan Mesud Barzani ve Bizutnewe lideri İrfan Abdulaziz, Irak ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede, tehlikelerle mücadele için Kürdistani tarafların birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

İkili ilişkiler de, görüşmede masaya yatırılan konular arasında yer aldı.


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