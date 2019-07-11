Kerkük Valiliği’ne gelecek isim açıklandı

K24 - SÜLEYMANİYE

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük Valiliği’ne getirilecek ismin Teyib Cebar olduğu açıklandı.

KDP ile KYB heyeti bugün Süleymaniye’de, Kerkük Valiliği’ne getirilecek ismi belirlemek üzere toplandı.

Toplantı sonrası KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed ile KYB Sözcüsü Kadir Hemecan düzenledikleri ortak basın toplantısında, Kerkük Valiliği’ne Teyib Cebar’ın getirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Kadir Hemecan ayrıca, yeni hükümet kabinesine destek verdiklerini ve bütün tarafların hükümet programına destek vermesini umduklarını söyledi.

Yeni kabinenin oluşturulmasının Kürdistan halkı açısından başarı olduğunu kaydeden Mahmud Muhammed ise Kerkük’le ilgili, “Kerkük’te olağanüstü bir durum vardı ve bu durumu değiştirmek, istikrarı geri getirmek istedik” dedi.

Bağdat’la görüşmeler için ortak bir heyet oluşturduklarını belirten Muhammed, bütün tarafların Kerkük’ün yönetimine katılımının önemine vurgu yaptı.

Muhammed, “Kardeşlik Listesi olarak Teyib Cebar’ın Kerkük’ün yeni valisi olarak belirlenmesine karar verdik” diye konuştu.