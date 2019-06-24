Xaneqin’de 20 Kürt köyü boşaltıldı

K24 - XANEQİN

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerden Xaneqin’e bağlı 20 Kürt köyünün boşaltıldığı belirtildi.

K24’e konuşan Xaneqinli köylüler, plansız bir şekilde köylerinden çıkıp Xaneqin’e geldiklerini, öldürme ve patlama olaylarından dolayı Kürtlerin kenti terk etmeye başladığını belirtti.

16 Ekim olaylarının ardından Xaneqin ve Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bazı bölgelerde bir takım Kürt yetkililer koltuklarını korumayı başarmış olsalar bile Kürtlere yönelik tehditlerin önüne geçmeyi başaramadılar.

Söz konusu bölgelerde Araplaştırma politikalarının önüne geçilmemesi, Kürtlerin evlerini terk etmesine neden oluyor.

16 Ekim 2017’de Kerkük başta olmak üzere diğer Kürdistani bölgeler Irak Ordusu ve Haşdi Şabi’nin eline geçmişti.