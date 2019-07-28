KYB ve Goran’dan Duran Kalkan’a tepki

K24 - SÜLEYMANİYE

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi hakkında sarf ettiği ifadelere Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim Hareketi’nden (Goran) tepki geldi.

KYB ve Goran yetkilileri, PKK liderlerinden Duran Kalkan’ın, “Güney Kürdistan, ‘biz kurtulduk, diğer parçalar bizden uzak dursun, bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım’ demesin, öyle bir yaşam yok” ifadelerine tepki gösterdi.

K24’e konuşan Goran Ulusal Konseyi Üyesi Hakim Ubeyd, “Kürdistan’ın bir parçası özgürleşirse o diğer parçalara hizmet eder. Diğer parçalardaki Kürtlerin diyalog ve müzakere yoluyla haklarına kavuşup, sorunları çözüme kavuşturmalı” dedi.

KYB İletişim Ofisi Üyesi Enver Hüseyin ise K24’e yaptığı açıklamada, “Duran Kalkan’ın açıklamaları Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur ve demokrasi sürecine hizmet etmemektedir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamada, Türkiye ile PKK arasında yaşanan çatışmalardan dolayı sınır bölgelerindeki sivil halkın zarar gördüğüne dikkat çekmişti.

"Sınırlarımızın komşu ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit unsuru olmaya ve saldırılar için kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" denilen açıklamada, "PKK mensuplarının pervasızca köylere ve yerleşik alanlara bilerek girmesi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatını riske atığı gibi insanların kendi yurtlarına dönmesinin de önüne geçiyor" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada ayrıca, “Yerleşik alanlar bombardıman ve çatışma ortamı haline getirilmemeli, aynı zamanda PKK mensupları da köylülerden uzak durarak sivillerin hayatını tehlikeye atmamalıdır” denilmişti.

PKK ile TSK arasında Kürdistan Bölgesi sınırlarında yaşanan çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 600’e yakın köy boşaldı. Yine son 2 yılda yaklaşık 20 sivil hayatını kaybetti.

PKK’ye yakın bir televizyon kanalına konuşan Duran Kalkan ise, TSK’nın Kürdistan Bölgesi sınırları üzerinde örgüte karşı operasyonları ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kalkan, “Güney Kürdistan, ‘biz kurtulduk, diğer parçalar bizden uzak dursun, bize kimse gelmesin, burada rahat yaşayalım’ demesin, öyle bir yaşam yok. Kuzey, Rojava, Rojhilat’ta Kürtlük soykırıma uğratılırken Başur özgür yaşayamaz. Mümkün değil, bu eşyanın tabiatına aykırı. Ya hep birlikte özgür olunacak ya da özgürlük hiç kimse için olmayacak. Bunu herkes bilmeli” ifadelerini kullanmıştı.