Alman mahkeme: DAİŞ mensubu kadın ülkesine dönmeli

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Berlin'de bir mahkeme, bir DAİŞ mensubuyla evlenen Alman vatandaşı kadının, üç çocuğuyla birlikte Almanya'ya geri getirilmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Alman vatandaşı olan kadın ve üç çocuğun, Bağoz’dan çıkartılan terör örgütü DAİŞ mensuplarının tutulduğu Hol Kampı’nda kalmaya devam ederse ‘çok zarar göreceğini’ belirtti.

Hol Kampı’nda kalan kadın, daha önce Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, ülkesine geri dönmek için başvurmuş ancak başvurusu reddedilmişti.

Almanya, DAİŞ’e katılan vatandaşlarının çocuklarını ülkeye geri almayı planladığını duyursa da annelerinin radikalleştiği ve ileride Almanya'ya tehdit oluşturabilecekleri gerekçesiyle geri alınmayacağını söylemişti.

Kadının ailesi, talebin reddedilmesi üzerine dışişleri bakanlığına dava açtı. Mahkeme, bu dava sonucunda kadının çocuklarıyla birlikte ülkelerine geri getirilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında, 2, 7 ve 8 yaşındaki çocukların, bir adım atılmaması halinde "ciddi, sebepsiz ve kaçınılmaz şekilde dezavantajlı duruma düşeceklerini" duyurdu.

Ülkede, DAİŞ’e katılmış olan aile üyesinin geri gelebilmesi için açılmış başka davalar da var.

Hol Kampı, DAİŞ’lilerin ailelerinden 75 bin kişiye ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler’den daha önce yapılan açıklamada, kampta bulunanların vatandaşı oldukları ülkelerin görevlerini yerine getirip kendi vatandaşlarını ülkelerine alarak yargılamaları istenmişti. (Kaynak: BBC Türkçe)