KCK Eşbaşkanı: Şengal Irak’ın bir parçasıdır

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PKK’nin çatı yapılanması KCK’nin Eşbaşkanı Besê Hozat, “Şengal, Irak’ın bir parçasıdır. Irak’ın bütünlüğü içerisinde Ezidi halkımız özerk bir statülerinin olmasını istiyor” dedi.

PKK’ye yakın bir ajansa açıklamalarda bulunan Besê Hozat, Şengal’in Irak’ın bir parçası olduğunu savunarak, “Ezidi toplumu için Şengal’de özerk bir statü Irak’ı güçlendirir, Irak’a büyük itibar kazandırır. Irak’ın demokrasisine çok büyük bir katkı sunar” ifadelerini kullandı.

“Özerk vilayet sistemi Irak Anayasası’nda vardır. Şengal özerk bir vilayet olabilir” diyen Hozat, ”Irak, Şengal’in özerkliğini tanırsa Ezidilerin büyük saygısını ve desteğini kazanır. Dünya halklarından da destek görür” şeklinde konuştu.

Şengal Direniş Birlikleri’nin (YBŞ) Irak ordusuyla hep bir uyum içerisinde çalıştığını ve kendilerinin bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Besê Hozat, şunları kaydetti:

“Ezidiler, Şengal’in özerkliği çerçevesinde YBŞ’nin de Şengal savunma gücü olarak kalmasını istiyor. YBŞ de Irak askeri gücünün bir parçasıdır fakat özerktir, Ezidiler bu gücün de Şengal Meclisi’ne bağlı özerk kalmasını istiyor. Irak savunma merkeziyle de bir hukukunun olmasını talep ediyorlar. Ezidi halkımızın bu talepleri son derece gerçekçi ve haklı taleplerdir, anayasaya da uygundur.

Bildiğimiz ve izlediğimiz kadarıyla YBŞ, Irak ordusuyla hep bir uyum içerisinde çalıştı. Şu anda da Şengal’de Irak ordusu vardır. Irak ordusu, YBŞ’nin de desteğiyle DAİŞ’e karşı birçok operasyon düzenledi. Şimdi de birlikte Irak-Suriye sınırında operasyon yapıyorlar.

Bu gayet iyi bir tutumdur, biz bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Ezidi halkımızın artık yeni fermanlar yaşamasını istemiyoruz. Fermanların yaşanmaması için de Şengal’in özerk bir statüye kavuşturulmasını çok önemsiyoruz. Ezidilerin öz yönetimleri ve öz savunma güçleri olursa kendi kendilerini savunabilir ve koruyabilirler.”