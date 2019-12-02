Kobani’de patlama: 3 Rus askeri yaralandı

HABER MERKEZİ
Rojava’nın Kobani kentinde devriye hazırlıkları yapan Rus askeri aracının geçişi sırasında, önceden yola yerleştirilmiş bir bomba patladı.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya askeri polislerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kobani’de devriye yapmak için hazırlık yaptığı sırada, önceden yerleştirilmiş bombanın patladığı belirtildi.
Patlamada, 3 Rus askeri polisinin yaralandığı ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisi ve Türk askerlerin Kamışlo’da 12’nci ortak kara devriyesine başladığı açıklamasında bulunmuştu.
11’inci kara devriyesi 25 Kasım’da gerçekleştirilmişti.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus birlikleri, Rojava’nın Dirbêsiyê kenti ile Serêkaniyê arasında ilk ortak kara devriyesini 1 Kasım Cuma günü yapmıştı.
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