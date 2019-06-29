Korucu karakoluna saldırı: 25 ölü!

HABER MERKEZİ

Taliban mensuplarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği saldırıda 25 korucunun öldüğü bildirildi.

Baglan İl şura Vekili Muhammed Hanif Kohgedai, basına yaptığı açıklamada, örgüt mensuplarının, Nahreyin ilçesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 25 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 korucunun yaralandığını da ifade eden Kohgedai, bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğini belirtti.

Bölge yetkililerinden Fazeluddin Muradi ise saldırının gece geç saatlerde gerçekleştiğini ifade ederek, çok sayıda yaralanın bulunduğunu söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.