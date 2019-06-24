Irak’ta 3 bakana onay

HABER MERKEZİ
Irak Parlamentosu, Başbakan Adil Abdulmehdi kabinesinde eksik kalan Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları için önerilen adayları onayladı.
Parlamentoda yapılan oylamada, eski başbakanlardan İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu’nun önerdiği Necah Ali Şemmeri'nin Savunma Bakanlığına, Şii Arap asıllı Yasin Yasiri'nin İçişleri Bakanlığına ve Kürt aday Faruk Emin Şuwani'nin Adalet Bakanlığına getirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Eğitim Bakanı olarak önerilen Sünni Arap kadın aday Sefane et-Taii ise güvenoyu için gerekli oy sayısına ulaşamadı.
Abdulmehdi'nin güvenoyu alamayan Taii yerine başka bir adayın ismini meclise göndermesi bekleniyor.
Bakan adaylarının onaylanması için yapılan oylamada 329 sandalyeli parlamentoda 233 üye hazır bulundu.
Abdulmehdi'nin geçen yıl ekim ayında kurduğu 22 sandalyeli kabinede Adalet, Eğitim, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları boş bulunuyordu.
Siyasi partiler arasında yaşanan anlaşmazlıklar söz konusu bakanlıkların doldurulamamasına yol açmıştı. Abdulmehdi, bu bakanlıklara aday isimleri dün parlamentoya göndermişti.
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