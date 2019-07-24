Bahoz Erdal’dan Erbil saldırısına övgü

HABER MERKEZİ

PKK liderlerinden Bahoz Erdal, başkent Erbil’deki bir restoranda meydana gelen ve Türkiyeli bir diplomat ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya övgüde bulundu.

PKK’nin silahlı kanadı olan HPG’nin komutanlarından Bahoz Erdal, PKK’ye yakın bir medya kuruluşuna verdiği demeçte, Erbil’deki saldırıyla ilgili olarak, “Saldırıyı kimler gerçekleştirdiyse onları tebrik ediyorum, ellerine sağlık” dedi.

Erdal’ın açıklaması, Erbil’deki restoran saldırısıyla ilgili PKK’den yapılan ilk açıklama özelliğini taşıyor.

17 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.