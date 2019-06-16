Almanya: Kürdistan Bölgesi ile ortaklığımız sürecek

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile güvene dayalı ortaklığını sürdüreceğini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye yeni görevinden ötürü kutlama mesajı gönderen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Neçirvan Barzani’ye başarılar dileyerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak ile güvene dayalı ortaklığını sürdüreceğini belirtti.

Maas, “Almanya Federal Hükümeti adına, Kürdistan Bölgesi Başkanı seçilmenizden ötürü en sıcak tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi gelişmelerin önemli olduğunu kaydeden Almanya Dışişleri Bakanı, “Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın seçilmesi ve yeni hükümetin kurulması için görevlendirme yapılması Erbil ile Bağdat arasındaki ortak çalışma ve dayanışmanın derinleştirilmesi için iki önemli husus, özellikle de güvenlik noktasında bu çok önem” ifadelerini kullandı.

Maas, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ortaklığa önem verdiğini dile getirdi.

Kürdistan Parlamentosu, 28 Mayıs’ta 81 parlamenterin katıldığı oylamada 68 oyla Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanı seçmiş, 10 Haziran’da düzenlenen özel bir törenle yemin ederek görevine başlamıştı.