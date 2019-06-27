Suriye'nin yeniden inşası ne kadar mümkün?

K24 - ANKARA

Suriye’deki iç savaş 8’inci yılı geride bırakırken, yüzbinlerde kişi hayatını kaybetti, yerinde olan milyonlarca kişi de başka ülkelerde mülteci konuma düştü.

Suriye’de 8 yıldan fazla zamandır devam eden savaştan sonra ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için uluslararası düzeyde; Çin, Tayvan, Suriye ve Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde çok sayıda uzmanın katıldığı konferanslar düzenleniyor.

Türkiye’nin başkenti Ankara’da dün düzenlenen, "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı konferansta, bölgedeki durum ve yeniden inşa sürecindeki dinamikler ile siyasi ve ekonomik perspektif ele alındı.

Konferansta Suriye'deki krizin daha da derinleşmesinin önüne geçmek için yeniden inşa sürecinin başlatılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Konferanstan sonra uzmanlar konuyu K24’e değerlendirdi.

Ortadoğu Uzmanı Dr. Sinan Hatahet, bölgede birçok nedenin Suriye’deki çatışmaların tamamen bitmesine engel olduğunu ifade ederek, bunların başında ABD ve Avrupa’nın geldiğini söyledi.

Hatahet, “ABD ve Avrupa’nın bölge üzerinde bulunan ambargoları Suriye’deki durumların iyileşmesi önünde engel teşkil ediyor. Suriye’deki bütün global ve küresel güçler kendi çıkarları için bulunuyorlar. Bunlar aynı zamanda sorunların çözümüne de engel oluyorlar. Bundan dolayı Suriye yönetimi ve ekonomisi de krizin içerisindedir. Tüm bunlar yeni bir sürecin başlamasını zorlaştırıyor” dedi.

Kürtlerle ilgili olarak da Hatahet, Suriye Kürtlerinin kendi aralarında ENKS ve PYD olarak ikiye bölündüğünü belirterek, hangi tarafın muhatap alınacağının henüz belli olmadığını söyledi.

SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan da Suriye halkının artık bir çözüm ve huzur istediğini belirterek, bunun için her zaman fırsatların doğduğunu söyledi.

ABD ve Suriye rejiminin halkın isteklerine kulak vermediğini ifade eden Aslan, Türkiye, Rusya ve İran’ın bu konuda çözüm aradığını, bunun için Suriye’nin yeni anayasasının hazırlık aşamasında olduğunu, tüm bunların yeni bir siyasi çözüm için fırsat olduğunu söyledi.

Ortadoğu'da "Arap Baharı" olarak adlandırılan olayların sürdüğü 15 Mart 2011'de Suriye’nin Dera ilinde bir grup göstericinin okul duvarına, rejim aleyhine yazılar yazması ve sonrasındaki çatışmalar Suriye’de iç savaşın başlamasına sebep oldu.