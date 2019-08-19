Kürt yönetmene Bağdat’tan ödül

K24 – BAĞDAT

Irak Sinema ve Tiyatro Genel Müdürlüğü, 100’ü aşkın ödül sahibi olan Kürt yönetmen Sehim Ömer Halife’ye sinema ödülü verdi.

Bağdat Ulusal Tiyatrosu’nda düzenlenen ‘Sinema Geceleri’ isimli program çerçevesinde Zagros filminin yönetmeni Sehim Ömer Halife’ye sinema ödülü takdim edildi.

Irak Kültür Bakanı’nın yanı sıra kültür ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı törende, Halife’nin Zagros filmi de izlenime sunuldu.

Halife’ye ödülünü Irak Sinema ve Tiyatro Genel Müdürü Ahmed Musa takdim etti.

Kürt yönetmen Sehim Ömer Halife’nin ilk uzun metrajlı filmi “Zagros”un sponsorluğunu Belçika, Fransa ve Hollanda üstlenmişti.

‘Zagros’ filmi Kasım 2017’de Belçika’da ‘Grand Prix’ ödülünü ve Şubat 2018’de Fransa’da düzenlenen 35’inci Uluslararası Annonay Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nü almıştı. Yine Kasım 2017’de 18. Arras Film Festivali’nde jüri tarafından “En İyi Yönetmen”, seyirci tarafından ise “En İyi Film” ödülüne layık görülmüştü.

Film, Dubai, Stockholm, Virton ve Ramada film festivallerinde de gösterildi. Film, Zagros adında Kürt bir çobanın hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen Halife, “Bağdatlı Messi”, “Kahramanlar Ülkesi” ve “Kötü Avcı” filmleriyle 98 ödül almıştı.

SEHİM ÖMER HALİFE KİMDİR?

1980 yılında Duhok’un Zaho ilçesinde doğdu. Belçika’da yaşayan Halife, sinema bölümü yüksek lisans mezunudur. Yönetmenin üniversite mezuniyet projesi ve ilk kısa filmi olan “Nan” Belçika’da ödül aldı. Halife, “Haki Palawan” (Pehlivanın Toprağı), “Neçirvani Xirab” (Kötü Avcı), “Messi Bağdad” (Bağdat’ın Messi’si) kısa filmleriyle 88 ödül alarak Belçika, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta rekor kırmıştı.