Bağdat’tan arazisi yanan çiftçilere tazminat çalışması

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Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamid Nayif, Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelerde yaşanan ekin arazileri yangınlarından ötürü tazminat vermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

K24’ün canlı yayın konuğu olan Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamid Nayif, kendilerinin elde ettiği verilere göre şimdiye kadar 18 bin ila 20 bin dönüm arasında ekin arazisinin yandığını belirtti.

Yangınların yaşandığı bölgelerde güvenlik sorununun olduğunu kaydeden Nayif, yangınlar neticesinde oluşan zararların il özel komisyonları tarafından tespit edildiğini ve Irak Tarım Bakanlığı’na iletildiğini ifade etti.

Ekin arazileri zarar gören çiftçilere tazminat ödenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Nayif, tazminatların ne kadar ve nasıl ödeneceğine Irak Başbakanı’nın karar vereceğini dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeler, bir süredir Araplaştırma politikaları kapsamında yaşanan ekin arazileri yangınlarıyla gündeme geliyor.